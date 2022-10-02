Normalde bir kişinin kalp atışının 100’ün üzerine çıkması egzersiz dışında dinlenirken normal karşılanmaz. Dolayısıyla aniden 100’ün üzerine çıkan kalp atışı çarpıntı olarak kabul edilir. Kalp çarpıntısı anlık olarak başlayıp geçiyorsa durum psikolojik olabilir. Ancak uzun süreli devam eden kalp çarpıntısı sorununun mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Çeşitli hastalıklar ve kalp rahatsızlıkları kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Gün geçtikçe daha yorucu ve stresli yaşam tarzı hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum genellikle de önce kalbi tetiklemektedir. Kalp çarpıntısı ciddiye alınması gereken bir konudur. Eğer uzun süren kalp çarpıntılarınız oluyorsa vakit kaybetmeden bir doktorla görüşmenizde fayda vardır. Bu içeriğimizde kalp çarpıntısı neden olur, ne iyi gelir? Kalp çarpıntısı nasıl geçer? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kalp çarpıntısı ile ilgili tüm merak edilenler…
Kalp Çarpıntısı Neden Olur?
Kalp çarpıntısı aniden ortaya çıkabilir ve çeşitli sebepleri vardır. Peki kalp çarpıntısı neden olur? Çoğunlukla kullanılan ilaçlar sonucunda oluşan yan etkiler, panik atak, stres, aşırı egzersiz ve hormonla ilgili rahatsızlıklar nedeniyle kalp çarpıntısı olabilir.
Kalp Çarpıntısına Ne İyi Gelir?
Kalp çarpıntısı başladığında pek çok kişi panik yapar ve bu durum çarpıntıyı daha da kötüleştirir. Peki kalp çarpıntısına ne iyi gelir? Derin nefesler alın ve su için bu şekilde kendinizi rahatlatacağınız için çarpıntı da normale dönecektir.
Kalp Çarpıntısı Nasıl Geçer?
Kalp çarpıntısı genel olarak korkutucudur ve herkes hemen geçsin ister. Bu yüzden pek çok kişi kalp çarpıntısı nasıl geçer? Diye merak etmektedir. Öksürmek ve soğuk su içmek kalp çarpıntısının geçmesine yardımcı olmaktadır. Bu esnada burundan derin nefes alıp ağızdan vermek de işe yarar.
Durup Dururken Kalp Çarpıntısı Neden Olur?
Durup dururken kalp çarpıntısı neden olur? Sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Genellikle bu durum stresten ve panik atak yüzünden olmaktadır. Ancak vakit geçmesine rağmen çarpıntı geçmiyorsa uzman bir doktorla görüşmek gerekir.
Kalp Çarpıntısı Neyin Belirtisi?
Kalp çarpıntısı neyin belirtisi? Diye düşünenlere çok fazla sebep olduğunu söyleyebiliriz. Kalp hastalıklarının belirtisi olabileceği gibi yalnızca psikolojik rahatsızlıkların da belirtisi olabilir.
Kalp Çarpıntısı Tehlikeli mi?
Kalp çarpıntısı tehlikeli mi? Diye merak edilmektedir. Eğer çarpıntı uzun süreliyse ve geçmiyorsa tehlikeli olabilir.
Kalp Çarpıntısı Belirtileri
Kalp çarpıntısı belirtileri arasında; nefesin daralması, göğüste ağrı, nabız yüksekliği, başta dönme ve hatta bayılma bile sayılabilmektedir. Eğer bu belirtiler varsa ve devam ediyorsa mutlaka bir doktorla görüşmek gerekir.
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