Şişli'de kaçırılan kadın kurtarıldı!

Şişli'de hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, otomobildeki kadını zorla kaçırıp sürücü Muhammet Tekin’e kurşun yağdırdı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tekin hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçırılan B.K. adlı kadını kurtardı. Olayı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı. ZORLA ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR Dehşete düşüren olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre bir otomobilin önü başka bir araçla kesildi. Şüpheliler otomobilin sürücüsü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla araçlarına bindirip uzaklaştı.

Saldırıyı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ZANLILARDAN BİRİ KADININ KOCASI ÇIKTI Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kadını kaçıran 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. Kaçırılan kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin kadının kocası olduğu, eşini takip edip olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.