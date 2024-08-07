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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de estetik ameliyatı olan İspanyol kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Şişli'de estetik ameliyatı olan İspanyol kadın hayatını kaybetti

        Estetik ameliyat olmak için İspanya'dan İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 06:24 Güncelleme: 07.08.2024 - 06:24
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        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
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        İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Perla Virginia Baez Garay (42), estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos Pazartesi günü bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi.

        KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan birkaç saat sonra fenalaştı.

        DHA'nın haberine göre; solunum sıkıntısı yaşayan kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İspanyol kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Perla Virginia Baez Garay'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından ise cenazesi, İspanya'ya gönderilmek üzere ailesi ve konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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