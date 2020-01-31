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Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam , Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Paşabahçe, Şişe ve Cam Fabrikaları'na devrolmak suretiyle birleşmek için görüşmelere başladı.

Şişecam Topluluğu'nun şirketlerini tek çatı altında toplama kararı firmaların hisselerinde sert yükselişe yol açtı. Açıklamanın ardından Şişecam hisseleri yüzde 15.7 primle 2002'den bu yana en hızlı gün içi yükselişini kaydetti. Ardından kazanımlarının bir kısmını geri verdi ancak saat 15.30 itibarıyla hisseler yüzde 13.9 primle işlem görüyor.

Bunun yanında Trakya Cam hisseleri yüzde 18.5, Denizli Cam hisseleri yüzde 15.3, Anadolu Cam hisseleri yüzde 8.6, Soda Sanayi hisseleri ise yüzde 6.3 yükseldi.

'DAHA YÜKSEK FAALİYET KÂRI'

Birleşme kararının ardından bu sabah düzenlenen telekonferansta konuşan Şişecam CFO'su Görkem Elverici, topluluk şirketlerinin Şişecam çatısı altında hukuki olarak tek bir şirket haline getirilmesiyle birlikte sağlanacak maliyet optimizasyonun yanı sıra, hissenin derinliğinin artırılarak uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale getirileceğini söyledi.

Elverici, "Tüm maliyetlerimizin optimize edilmesi ve faaliyet kolları arasında oluşturulacak sinerji ile yaratılan gelirin daha yüksek bir faaliyet kârına dönüştürülmesi ile orta vadede sinerjilerden elde edilecek maliyet optimizasyonunun süreklilik arz edecek şekilde EBITDA'ya 200-300 bp katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.