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Şişecam, değer yaratan faaliyetlerini ve sürdürülebilir gelecek vizyonunu ortaya koyan "Geleceğin Peşinde" başlıklı Dijital Faaliyet Raporu'nu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yayınlanan dijital raporda, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin röportajları yer alıyor.

Söz konusu videolarda Şişecam'ın yatırımlarından 2023 hedeflerine, organizasyonel dönüşüm hamlesinden CareforNext sürdürülebilirlik stratejisine ve AR-GE yatırımlarına kadar şirketle ilgili merak edilen konular detaylandırılıyor.

Şişecam, 4 kıta ve 14 ülkeye yayılan geniş üretim ağıyla 2022 yılını sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam ederek başarıyla kapattı. Şirket, üretim, tedarik ve lojistik anlamda ortaya çıkan kırılmaların global ölçekte her sektörü etkilediği bir ortamda yatırımlarına ve hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam etti.

2022 yılı finansal sonuçlarına göre Şişecam’ın mali yıla ilişkin konsolide net satışları 95,3 Milyar TL (5,8 Milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracat ise 1,1 Milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 Milyon ton cam, 4,9 Milyon ton soda külü ve 4,4 Milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

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