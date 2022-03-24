Şişecam'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Şişecam ve Kristal-İş Sendikası arasında 27 Ocak 2022 tarihinde başlayan 27’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23 Mart 2022 itibarıyla anlaşmayla sonuçlandı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’de 4, globalde 11 olmak üzere, 14 ülkede toplam 15 farklı işçi sendikası ile toplu sözleşme faaliyetleri yürüten şirketin, toplu sözleşme sürecinin en kısa sürede sonuçlanmasını hedeflediği ve küresel ekonomik belirsizliklerle dolu bir dönemde çalışanlarının refah seviyesinin korunması ve geliştirilmesi açısından azami gayreti gösterdiği kaydedildi.

Şişecam’ın Türkiye’deki 13 üretim tesisini ve 6 bin 396 çalışanını kapsayan toplu sözleşme sürecinde Şişecam ile Kristal-İş Sendikası arasında yürütülen müzakereler sonucunda tüm hususlarda mutabakat sağlanarak, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl yürürlük süreli 27’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığı açıklandı.

Açıklamada, Şişecam’ın yatırımlara, istihdama, net ihracatçı konumu ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceği belirtilirken, 27’inci Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin başta çalışanlara olmak üzere tüm paydaşlar için hayırlı olması dilendi.