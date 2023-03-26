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Şişecam Anıtkabir'in oto vitrinleri ve kule camlarını yeniledi

Şişecam, Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün makam otomobillerinin sergilendiği vitrinler ve kule camlarının değişimini gerçekleştirdi

Giriş: 26.03.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Şişecam Anıtkabir'in oto vitrinleri ve kule camlarını yeniledi
HABERTURK.COM

Şişecam, Anıtkabir’de restorasyonu tamamlanan Atatürk'ün makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini tamamladı. Ata’nın restore edilen son makam aracının teslimi töreni de Anıtkabir’de yapıldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Atatürk’ün makam otomobillerini koruyan vitrin camları Şişecam tesislerinde özel olarak üretildi. Vitrin camlarının yanı sıra komutanlık araçlarının yer aldığı kuleler dahil olmak üzere 19 kulenin camlarının değişimi de Şişecam ve iş ortaklarının destekleriyle tamamlandı. 1935 yılında kurulan Şişecam, genç Cumhuriyetimizin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin ilk ve en önemli temsilcileri arasında. Şişecam, ülkemizde kurup geliştirdiği cam sanayinin bugün itibariyle global ölçekte öncü oyuncularından biri olarak kültürel mirasa katkıda bulunmaya devam ediyor

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