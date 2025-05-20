Şişecam 3 kategoride ihracat şampiyonu

Bu yıl 90’ıncı yaşını kutlayan, cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından yedincisi düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 3 farklı kategoride ‘İhracat Şampiyonu’ ödülü kazandı.

2024 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende Şişecam; ‘Düz Cam’, ‘Cam Ev Eşyası’ ve ‘Cam Ambalaj’ kategorilerinde ‘En Fazla İhracat Yapan Firma’ ödülünü almaya hak kazandı. 2024 yılında 186 milyar TL düzeyinde konsolide net satış gerçekleştiren Şişecam’ın, Türkiye’den yapılan ihracatla yurt dışındaki üretim tesislerinden elde edilen satışların toplamını ifade eden uluslararası satışlarının, toplam konsolide satışlar içindeki payı yüzde 59 olarak kaydedildi. Aynı yıl içinde 30 milyar TL tutarında yatırım yapan Şişecam’ın ihracat hacmi ise 962 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2024 yılı boyunca 5,6 milyon ton cam, 4,6 milyon ton soda külü ve 3,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

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