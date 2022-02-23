Sis kaza getirdi! TIR ve kamyon çarpıştı

Kaza, Şile Yolu Çekmeköy mevkinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan kamyon arıza yaptı. Sürücü F. K., arızalanan kamyonu sağ şeride çektiği sırada arkadan gelen TIR sürücüsü N. A., sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR orta bariyerlere doğru sürüklendi. Seyir halinde olan farklı bir kamyon sürücüsü kazayı fark edip ani fren yapması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada F. K. ve N. A. yaralanırken, arkadan gelen diğer kamyon sürücü yara almadan kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birini durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu trafiğin kapandığı yol, çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar normale döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.
Kazaya yolda tanık olan Deniz Çakan,“ Havva malum çok yoğun sisli. Biz Alemdağ’dan Şile’ye doğru ilerlerken, kaza da o anda oldu. Yol kenarında bekleyen araç arızalı olduğu için yoldan gelen tır da ona çarptı. Daha sonrası biz bu arkadaşları çıkardık ambulansa çağırdık. Toplamda 2 yaralı vardı. Yaralılardan birinin durumu hafifti, diğerinin durumu ağırdı.” dedi.
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