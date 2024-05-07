Sırplar tarafından dinamitle yıkılan Arnaudiye Camii, yeniden ibadete açıldı

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Sırplar tarafından dinamitle yıkılan Arnaudiye Camii, yıkılmasının yıl dönümünde yeniden ibadete açıldı.

Gazi Ferhad Paşa'nın Defterdarı Hasan (Hüseyin ) Efendi tarafından Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 1594 - 1595 arasında yapılan Arnaudiye Camii şehirdeki Ferhadiye Camisi ile birlikte 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından dinamit yerleştirilerek yıkıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda tarihî Arnaudiye Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Camiinin açılışı, Bosna Hersek’te camiler günü olarak kutlanan ve aynı zamanda caminin Sırplar tarafından yıkıldığı gün olan 7 Mayıs'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, caminin 1590’lı yıllarda Bosna Hersek’e kazandırıldığını ancak 1992 - 1995 arasındaki savaş sırasında tamamen yıkıldığını ifade etti. Ülkenin sembol yapılarından biri olan caminin 2003'te Bosna-Hersek Ulusal Anıtı ilan edildiğini belirten Ersoy, caminin tarihi ve kültürel önemini vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve Bosna Hersek arasında 2016'da imzalanan protokol çerçevesinde Arnaudiye Camii'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara hızla başlandığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün caminin açılışını gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bilindiği gibi bizim tarihimizde, kültürümüzde ve kalbimizde Balkanlar’ın, Bosna Hersek’in ayrı ve özel bir önemi olmuştur. Tarih boyunca hiçbir zaman birbirimizden ayrılmadık. Tarihsel birlikteliğimiz bizi ortak bir kaderin parçası haline getirmiştir. İşte bu yüzden dün olduğu gibi bugün de yarın da Balkanlarla olan bağımızı daha da güçlendireceğiz.