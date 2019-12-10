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İsveç´in başkenti Stockholm´de düzenlenen 2019 Nobel Ödülleri töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dallarındaki ödüller İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine verildi. Törende, Srebrenistsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke de ödülünü aldı. Törene Handke´ye tepki olarak Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı.
TARTIŞMALI ÖDÜL TÖRENİ ÖNCESİ PROTESTO
2019 Nobel Ödül Töreni öncesi Stockholm Konseri Evi´nin dışarısında toplanan kalabalık, Bosna soykırımını inkar eden ve Sırp lider Milosevic´e hayran olduğunu açıklayan Avusturyalı yazar Peter Handke´nin ödül almasını protesto etti.
KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANI: ÖDÜL, KABUL EDİLEMEZ
Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli 2019 Nobel Ödül Töreni´nde Peter Handke´nin almış olduğu ödülün kabul edilemez olduğunu, bu yüzden Kosova Cumhuriyeti´nin bu etkinliği protesto ederek katılmadığını belirtti. Diğer taraftan yeni kurulacak hükûmette Başbakan olması beklenen Vetvendosye Partisi Lideri Albin Kurti de, Balkanların kanlı savaşlardan sonra adalete, barışa ve halklar arasında dostluğa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Adalet ile tarih gerçeklere ulaşır ve geleceği birbirimize güvenerek inşa edebiliriz. Jean Paul Sartre de Nobel Edebiyat Ödülü´nü reddetmişti çünkü o ezilenlerin tarafındaydı ve buna isyan ediyordu. Handke ise zulmedenlerin tarafındadır" açıklamasında bulundu
MSB: KINIYORUZ
Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı mesajda Handke'ye verilen ödülü kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Handke'ye Nobel Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine ödül verilmesini kınıyoruz
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