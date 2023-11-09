Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.792,73 %-0,87
        DOLAR 28,5027 %0,11
        EURO 30,5403 %0,07
        ALTIN 1.783,36 %0,00
        FAİZ 41,63 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 20,57 %-0,29
        BITCOIN 36.859,00 %3,56
        GBP/TRY 35,0633 %0,22
        EUR/USD 1,0689 %-0,19
        BRENT 80,34 %1,01
        ÇEYREK ALTIN 2.915,79 %0,00
        Haberler Ekonomi Otomobil Siro ve Sabancı Üniversitesi'nden 'batarya' işbirliği - Otomobil Haberleri

        Siro ve Sabancı Üniversitesi'nden 'batarya' işbirliği

        Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro (Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri) ile Sabancı Üniversitesi, batarya ve enerji depolama alanında lisansüstü programlar tasarlamak için niyet mektubu imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bataryada üniversite-sanayi işbirliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro ile Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirmek için güçlerini birleştirdi.

        Siro ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubuna göre Türkiye’de ilk kez elektrikli mobilitede ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin saklanmasında kullanılan bataryaların teknolojisi alanında uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora seviyesinde mühendislik programları tasarlanacak.

        Program kapsamında sadece teknik konularda değil mühendislik ve tasarım aşamasından başlayarak üretim, entegrasyon, ikincil ömür ve geri kazanıma kadar bataryanın sürdürülebilir yaşam döngüsü doğrultusunda eğitimler oluşturularak hayata geçirilecek.

        REKLAM

        Siro Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, Farasis Başkan ve CEO’su Binbo Chen, Farasis Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Feng Zhang, Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, Siro Teknik Genel Müdürü Zafer Kara ile Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız’ın hazır bulunduğu toplantıda anlaşmaya tarafları temsilen Naci Özgür Özel ve Ali Çalışkan imza attılar.

        İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak.

        Üniversite eğitiminin tamamlayıcısı olarak Türkiye, ABD ve Çin’deki Siro ile Farasis tesislerinde staj programları, dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenci değişim programları ve burslar gibi öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalar da planlanıyor.

        'TÜM İMKANLARIMIZLA GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ'

        İmza töreninde konuşan Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel batarya teknolojileri ile enerji depolama alanındaki insan kaynağının tüm dünyada son derece sınırlı olduğunu belirterek, "Dünyada az ülkede bulunan bir teknoloji olması nedeniyle batarya teknolojileri alanında son derece kısıtlı sayıda insan kaynağı bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda insan yetiştirmemiz, yetkinlikleri geliştirmemiz işimizin ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor. İş birliği kapsamında Ar-Ge Laboratuvarlarımızla, geliştirme merkezlerimizle, üretim tesislerimizle ve uzmanlığımızla batarya ekosisteminin ihtiyaçları doğrultusunda tüm aşamalarda genç yetenekleri yetiştirmeyi ve yetiştirdiğimiz gençlerle de batarya ekosistemini birlikte büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ise, üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsediklerini bildirdi.

        Çalışkan, "Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg ile Farasis Energy ortaklığında kurulan ve temiz enerji depolama çözümleri geliştiren Siro ile ülkemiz için çok önemli bir projeyi başlattık. Siro ile imzaladığımız bu niyet mektubu ile batarya teknolojilerinde ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yapılan açıklamaya göre, Siro ve Sabancı Üniversitesi önümüzdeki bir yıl içerisinde işbirliği yapılabilecek ilgili programların netleştirilmesi ve gerekli planlamaların yapılabilmesi için çalışmalarını yürütecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Habertürk Anasayfa