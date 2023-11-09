Siro ve Sabancı Üniversitesi'nden 'batarya' işbirliği

REKLAM advertisement1

Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro ile Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirmek için güçlerini birleştirdi.

Siro ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubuna göre Türkiye’de ilk kez elektrikli mobilitede ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin saklanmasında kullanılan bataryaların teknolojisi alanında uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora seviyesinde mühendislik programları tasarlanacak.

Program kapsamında sadece teknik konularda değil mühendislik ve tasarım aşamasından başlayarak üretim, entegrasyon, ikincil ömür ve geri kazanıma kadar bataryanın sürdürülebilir yaşam döngüsü doğrultusunda eğitimler oluşturularak hayata geçirilecek.

REKLAM

Siro Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, Farasis Başkan ve CEO’su Binbo Chen, Farasis Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Feng Zhang, Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, Siro Teknik Genel Müdürü Zafer Kara ile Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız’ın hazır bulunduğu toplantıda anlaşmaya tarafları temsilen Naci Özgür Özel ve Ali Çalışkan imza attılar.

İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak.

Üniversite eğitiminin tamamlayıcısı olarak Türkiye, ABD ve Çin’deki Siro ile Farasis tesislerinde staj programları, dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenci değişim programları ve burslar gibi öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalar da planlanıyor.

'TÜM İMKANLARIMIZLA GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ'

İmza töreninde konuşan Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel batarya teknolojileri ile enerji depolama alanındaki insan kaynağının tüm dünyada son derece sınırlı olduğunu belirterek, "Dünyada az ülkede bulunan bir teknoloji olması nedeniyle batarya teknolojileri alanında son derece kısıtlı sayıda insan kaynağı bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda insan yetiştirmemiz, yetkinlikleri geliştirmemiz işimizin ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor. İş birliği kapsamında Ar-Ge Laboratuvarlarımızla, geliştirme merkezlerimizle, üretim tesislerimizle ve uzmanlığımızla batarya ekosisteminin ihtiyaçları doğrultusunda tüm aşamalarda genç yetenekleri yetiştirmeyi ve yetiştirdiğimiz gençlerle de batarya ekosistemini birlikte büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ise, üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsediklerini bildirdi.

Çalışkan, "Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg ile Farasis Energy ortaklığında kurulan ve temiz enerji depolama çözümleri geliştiren Siro ile ülkemiz için çok önemli bir projeyi başlattık. Siro ile imzaladığımız bu niyet mektubu ile batarya teknolojilerinde ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, Siro ve Sabancı Üniversitesi önümüzdeki bir yıl içerisinde işbirliği yapılabilecek ilgili programların netleştirilmesi ve gerekli planlamaların yapılabilmesi için çalışmalarını yürütecek.