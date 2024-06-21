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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta Gabar, Cudi ve Altındağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bahse konu bölgelere, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından girmelerinin yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:17
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        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Şırnak Valiliği, kentte bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içinde yer alan Cudi Dağı ve Beytüşşebap sınırında bulunan Altındağları bölgelerinin 24-30 Haziran'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bahse konu bölgelere, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından girmelerinin yasaklandığı bildirildi.

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        #şırnak
        #valilik
        #Özel Güvenlik Bölgesi
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