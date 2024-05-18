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        Haberler Gündem Şırnak'ta 60 dönüm buğday ekili alan yandı - Güncel haberler

        Şırnak'ta 60 dönüm buğday ekili alan yandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 05:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 05:18
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        Şırnak'ta 60 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Yangın, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde çıktı.

        Buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında 60 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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