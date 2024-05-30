Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabı ikinci maçında Sırbistan'la karşı karşıya geliyor. Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Filenin Sultanları maç programı...
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Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. VNL'in ikinci haftası ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı dördüncü galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Sırbistan-Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati...
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SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Sırbistan - Türkiye voleybol maçı 31 Mayıs cuma günü saat 03.30’da oynanacak.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırbistan - Türkiye voleybol karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1-Polonya - 15 puan
2-İtalya - 15 puan
3-Brezilya - 14 puan
4-Çin -12 puan
5-Türkiye - 10 puan
6-Japonya - 9 puan
7-ABD - 9 puan
8-Kanada - 9 puan
9-Hollanda - 6 puan
10-Dominik Cumhuriyeti - 6 puan
11-Güney Kore - 4 puan
12-Sırbistan - 3 puan
13-Almanya-3 puan
14-Tayland - 3 puan
15- Fransa - 3 puan
16- Bulgaristan 2 puan
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MİLLETLER LİGİ İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI
29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye