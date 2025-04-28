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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Sipay Hesap markasını duyurdu - Girişimcilik Haberleri

        Sipay Hesap markasını duyurdu

        Fintek girişimi Sipay yeni markasını duyurdu. Bankacılık ürünleri pazaryeri olarak faaliyete başlayan 'Hesap ile kullanıcılar kredi, kredi kartı, mevduat gibi temel bankacılık ürünlerini karşılaştırma imkanı bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:38
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        Geçtiğimiz günlerde 877 milyon dolar değerleme üzerinden 78 milyon dolar yatırım alan fintek şirketi olan Sipay, global yapılanması kapsamında Hesap markasını hayata geçirdi.

        Firmadan yapılan açıklamay göre Hesap, bankacılık ürünleri pazaryeri olarak hesap.com adresinde faaliyete başladı. Hesap aracılığıyla artık kullanıcılar bankalar arasında tek tek araştırma yapmaya gerek kalmadan, uygun faiz oranlarına, kredi kartı kampanyalarına ve yüksek mevduat getirilerine erişebiliyor.

        Mobil uygulamasını hizmete sunmaya hazırlanan Hesap, Sipay’in gücünü kullanarak elektronik para çözümleri, açık bankacılık hizmetleri ve yatırım ürünleri gibi yenilikçi finansal çözümleri de hayata geçirecek. Yapay zekâ destekli gerçek zamanlı veri analiziyle kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunmayı hedefleyen Hesap, bu sayede kullanıcılarını mevcut finansal durumlarına en uygun ürünlerle buluşturacak. Buna ek olarak kullanıcıların bütçe hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak önerilerde de bulunacak.

        "DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

        Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, Hesap’ın finansal teknolojilerde yeni bir dönem başlatacağını belirterek, “Teknolojiye dayalı inovatif çözümlerle finans sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hesap; kullanıcılara bankacılık ürünlerini karşılaştırırken sadece en uygun bankayı değil, aynı zamanda en iyi finansal öneri ve çözümleri sunmak için de geliştirildi. Amacımız kullanıcılarımızın bütçelerine hedefleri doğrultusunda yön verebilmek ve ihtiyaçlarına uygun en doğru kişiselleştirilmiş bankacılık ürünlerini sunmak” dedi.

        Sipay ve Hesap Yönetim Kurulu Üyesi Oray Durmazoğlu da şu değerlendirmede bulundu: “Finansal teknolojilerde erişilebilirlik ve şeffaflık günümüzde bir ayrıcalık değil, gereklilik. Hesap ile bizler de tüm bankacılık ürünlerini kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda sade ve karşılaştırmalı sunarak, finansal dünyayı herkes için açık ve ulaşılabilir kılıyoruz. Finansal ürün ve hizmet seçeneklerinin arttığı günümüzde, kullanıcılarımızın karmaşık hale gelen bu dünyayı bir orkestra şefi gibi yönetmelerine destek olmayı ve onları en uygun finansal çözümlerle buluşturmayı hedefliyoruz.”

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