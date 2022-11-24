'Sipahi'nin merakla beklenen afişi yayında

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Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatan dizide; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı saha adamı Korkut Ali Türkoğlu’na Kaan Yıldırım, Terörle Mücadele Komiseri Canan Doğan’a Özge Gürel, Milli İstihbarat Teşkilat’nın tecrübeli isimlerinden Yıldırım Bozok’a ise usta oyuncu Kerem Alışık hayat veriyor.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi'nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', çok yakında SHOW TV'de!