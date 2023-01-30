SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sipahi'nin 7. Bölümünde; Habtor’un karısı ve kızı artık Türk istihbaratı’nın elindedir. Denizcilik İşletmeleri müdürünün kızı Merve, üzeri bomba yüklü bir yelekle halkın arasına hain bir eylem planı için gönderilmiştir. Goran ve Habtor’un planı ile Korkut Ali, kendi dedesi Fahrettin’e silah doğrultacaktır. Roketi taşıyan gemi nerededir?