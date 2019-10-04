04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Düzler Köyü Merkez Camisi İmam Hatibi Ahmet Er yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce çatıdan malzeme aldığı sırada yaban arılarının yuvasını fark ettiğini söyledi.
Er, yaptığı açıklamada, “Çatıya çıktığımda bir baktım ki yumurta büyüklüğünde arı yuvası gördüm. 10 gün sonra çıktığımda da çift yumruğum kadar oldu. İlerleyen zamanlarda takip etmeye başladım, her gün çıktığımda büyüdü ve devasa büyüklükte bir yuva haline geldi. Toplam bir ay bu yuvanın mazisi. Tabii, zaman zaman arılar ışığı gördüğü zaman eve de geliyor. Evde mecburen alıp atıyoruz arıları ama tabii ki tehlikeli bir şey, bu normal bir arı değil, yaban arısı, diğer adıyla eşek arısı. Allah korusun çok tehlikeli bir arı” dedi.
"DEVASA BÜYÜKLÜKTEKİ TUVA, CAMİDE VEYA MÜZEDE SERGİLENEBİLİR"
Er, “Ama şimdi bunu ne yapacağımızı da bilmiyorum. Zehirlesek, günah diye yapmıyoruz. Eğer arılar kendiliğinden kaybolup giderse bunu da görev yaptığım camide veya müzede sergilenebilir. Gerçekten güzel bir eser. İnsan yapmaya kalksa mümkün değil yapamaz” ifadelerini kullandı.
EVE GELENLERE ZARAR VERİR DİYE KORKUYORUZ"
Er, “Zaman zaman arılar dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıklarında da eve giriyorlar. Eve girdiklerinde de haliyle torunlarım geliyor eve. Torunlarım korkuyorlar, misafirlerim geliyor, misafirlerim korkuyor. Dışarıya kovuyoruz, ışık yandığı zaman tekrar geliyorlar. Allah korusun arılar birini sokar diye tedirgin oluyoruz” diye konuştu.
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