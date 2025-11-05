Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü

Sinop'un önemli doğal zenginlikleri arasında yer alan bazalt kayalıkları tabiat anıtı, sonbaharda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının birleşimiyle eşsiz manzaralar sunuyor.

Birbiri ardına sıralanmış 3 vadiyi kapsayan 10 hektarlık alandaki bazalt kayalıkları, boyları 40 metreyi bulan altıgen prizma şeklindeki büyük sütunlardan oluşuyor.

Doğaya iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan tabiat anıtı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Bölgeyi ziyaret eden Abdurrahman Enes Karakuş, bazalt kayalıklarını ilk kez görme fırsatı yakaladığını söyledi.

Gördüğü manzaraya hayran kaldığını vurgulayan Karakuş, "Boyabat'ta yaşamama rağmen daha önce hiç gelmemiştim. Sonbaharın renkleriyle çok güzel bir görüntü oluşmuş. Buraya gelmeyenlere kesinlikle öneriyorum" dedi.

Kağan Aktay ise arkadaşlarıyla bölgeyi gezmeye geldiklerini anlatarak, "Buraya yakın bir köyde yaşıyorum ancak arkadaşlarım daha önce gelmemişti. Tabiat anıtının güzelliklerini onlara göstermek istedim. Hepimiz buradan çok keyif aldık" diye konuştu.