Evli çifti trafik kazası ayırdı

AA

Sinop’ta, otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Aslan D. idaresindeki 42 UA 739 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 12'nci kilometresinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Nazmiye D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazmiye D. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. ​​​​​​