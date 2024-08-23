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        Haberler Gündem Güncel Sinop kestane balında fiyat belli oldu | Son dakika haberleri

        Sinop'un üç ilçesinde kestane balında hasat sona erdi, fiyatı belli oldu

        Sinop'ta kestane ormanlarıyla kaplı kırsal bölgelerde üretilen kestane balında bu yıl yaşanan verim arıcıların yüzünü güldürdü. Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, kestane balı açısından genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sinop kestane balının kilo fiyatını da açıklayan Oktay Fındık, kent genelindeki bal üretimini anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:17
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          Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen tescilli kestane balının hasat işlemleri sona erdi.

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          Geçen yıl kestane ağaçlarının çiçek açtığı dönemde yağan yağmurlar ve gal arısı zararlısı nedeniyle kovan başına 2 kilograma kadar düşen bal rekoltesinin bu yıl ise kovan başına 10 kilograma kadar yükselmesi üreticisini memnun etti.

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          Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, kestane balı açısından genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

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          Arıcıların hasat işlemlerini tamamlayarak, ürünlerini pazara sunmaya başladıklarını anlatan Fındık, tam net rekolte rakamlarının yıl sonu itibarıyla ortaya konulacağını dile getirdi.

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          Fındık, kovan başına alınan bal miktarına bakınca geçen yıl üretilen 40 ton rakamının üzerine çıkacaklarının aşikar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Biz geçen yıl hem kestane gal arısı hem iklim nedeniyle kestane balında verim alamadık. Üreticilerimizin birçoğu hiç bal alamadı. Ama bu yıl kestane balı özelinde konuşacak olursak çok şükür diyelim. Çünkü geçen seneden sonra bu sene mevsimisin iyi gitmesi, kestane ağaçlarının tekrar bir canlılık içine girmesi her ne kadar gal arısı etkisi olsa da bir miktar kestane balı almamızı sağladı. Kovan başı ortalamalarımıza bakarsak üreticilerimiz bu yıl 8 ila 10 kilogram bal almış. Bu rakam geçen seneye oranla çok iyi."

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          Fındık, kentte bir kilogram kestane balının 1500 ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulduğunu kaydetti.

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          Çiçek balı üretimlerinin ise geçen yılın çok altında kaldığını belirten Fındık, kestane balının aksine çiçek balı üretiminde temmuz ayında yağan yağmurların çok etkili olduğunu söyledi.

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          Kurak geçen mevsim dolasıyla çiçek balı üreticisinin geçen yıl kestane balı üreticisinin yaşadığı kötü tabloyla karşı karşıya kaldığını aktaran Fındık, "Özellikle bizim iç bölgelerimizde, Boyabat, Saraydüzü gibi ilçelerimizde ne yazık ki bu yıl geçen yıl kestane balı üreticilerimizin düştüğü duruma onlar düştüler. Çok uzun bir süreden sonra iklimsel salınımlar nedeniyle çiçek balı üretimimiz çok düşük hatta yok denecek kadar az diyebiliriz" diye konuştu.

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          Fındık, kent genelinde geçen yıl yaklaşık 80 ton çiçek balı üretimi yapıldığını da sözlerine ekledi.

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