Sinop adının kökeni; Antik çağda Paphlagonia olarak adı geçen bölgenin kuzey ucunda MÖ 7. yüzyılda Miletoslular tarafından bir ticaret kolonisi olarak kurulan Sinop’un bilinen en eski adı Sinope’dir. Kaynaklarda, kentin bu ismini kurucuları olduğu rivayet edilen Sinope adlı bir amazondan veya mitolojide Irmak Tanrısı Asopos’un su perisi kızı olarak anlatılan Sinope’den aldığı belirtilmektedir. Arkaik, Klasik ve Helenistik dönemlere ait kent sikkelerinde geçen ΣΙΝΩ (SİNO) kelimesi, ΣΙΝΩΓΕΩΝ (SİNOPEON) ya da ΣΙΝΩΓΗΣ (SİNOPHE) kelimelerinin kısaltması olarak kabul edilir.
SİNOP NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. 41 derece 12 dakika ve 42 derece 06 dakika kuzey enlemleri ile 34 derece 14 dakika ve 35 derece 26 dakika doğu boylamları arasında yer alır. Batısında Kastamonu, doğusunda Samsun, güneyinde Çorum illeri ile komşu olan Sinop'un kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır.
SİNOP'A ULAŞIM
KARAYOLU
Sinop'a her gün büyükşehirlerden otobüs kalkmaktadır. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nde yer alan diğer şehirlerden otobüs ile ulaşım mümkündür.
Türkiye’nin tüm şehirlerinden özel araç ile şehre ulaşım mümkün olup, araç veya akıllı telefonlarda yer alan navigasyon uygulamaları en kısa yol seçeneklerini sunmaktadır.
HAVAYOLU
Sinop Havalimanı şehir merkezine yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Havalimanından merkeze dolmuşlar gittiği gibi aynı zamanda taksi ile de şehir merkezine ulaşım sağlanabilmektedir. Taksi ile ulaşım ücreti 35 – 40 TL’dir.
Sinop Havalimanı’na sadece İstanbul üzerinden aktarmasız şekilde uçuş yapılmaktadır. Diğer şehirlerden gelmek isteyen kişiler İstanbul aktarmalı olarak gidebilmektedir. İstanbul – Sinop yolculuğu ise yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürmektedir.
SİNOP'UN KAÇ İLÇESİ VAR?
İlin yüz ölçümü 5.718 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. Sinop ili nüfusu: 216.460'dür. Bu nüfusun % 62,1i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.718 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 148’dır.) İlde yıllık nüfus % 0,82 azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Gerze (% 3,41)- Durağan (% -9,86)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 50 mahalle ve ayrıca 464 köy vardır.
Ayancık
Boyabat
Dikmen
Durağan
Erfelek
Gerze
Merkez
Saraydüzü
Türkeli
SİNOP PLAKASI: 57
SİNOP'TA GEZİLECEK YERLER
Boyabat Kalesi
Sinop Kalesi
Sinop Sahili
Hamsiyos Fiyordu
Hamsilos Tabiat Parkı
Akgöl
Bazalt Kayalıkları
Sarıkum Tabiat Koruma Alanı
İnaltı Mağarası
Sinop Arkeoloji Müzesi
Çeçe Sultan Türbesi
Etnografya Müzesi
Deniz Şehitleri Anıtı
Terelek Kaya Mezarı
Ağcaçal Mağarası
Buzluk Yaylası
Tarihi Cezaevi
SİNOP YÖRESEL YEMEKLERİ
Mantı (İçi Etli Hamur)
Nokul (üzümlü cevizli, kıymalı ve yoğurtlu)
Pilaki
Kaşık çıkartması
Keşkek yemeği
Islama
Mısır çorbası
Mısır tarhanası
Mısır pastası
Sirkeli pırasa
İçli tava
Katlama
Kabak millesi
Hamursuz tatlı
Muhlama(Kuymak)
Kaygana
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