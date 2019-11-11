Adana'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar, sınıfta bayılınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Fatıma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar, sabah okula geldi. Derslere giren Acar, saat 10.55'te sınıfta ders işlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bayıldı. Acar, öğretmenin çağırdığı ambulans ile hemen Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zehra Acar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Acar'ın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak. Bu arada, Zehra Acar'ın acı haberini alan yakınları ve okul arkadaşları ile öğretmenleri gözyaşlarına boğuldu.