Jonathan Tow

Singapur Büyükelçisi

Türkiye - Singapur ikili ilişkileri diplomatik açıdan 50. yılını geride bırakırken, Singapur'un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow, iki ülke ilişkinin Osmanlı döneminde 1865'te atanan fahri konsolosa dek uzandığını belirterek, geçmiş ve geleceğe ilişkin Haberturk.com'a özel bir değerlendirmelerde bulundu. Tow'un yazısı şöyle:

Türkiye ve Singapur, köklü ve yakın ilişkilere sahiptir. 2019 yılı diplomatik ilişkilerin 50 yıldönümü olmasına rağmen, resmi ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu’nun o zamanlar bir İngiliz Kolonisi olan Singapur’a ilk Fahri Konsolosu atadığı yıl olan 1865’e dayanır. O zamandan bu yana, iki ülke de Cumhuriyet olmuş, kişiler arası ve ticari ilişkiler giderek gelişmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de daha yakın ilişki potansiyeline sahip olan Singapur ve Türkiye, kendi bölgelerinde önemli birer merkez olmaya devam etmektedir.

Stratejik Ortaklık (SO) ve Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması (TRSSTA),ikili ilişkilerin temelini oluşturmakta olup Singapur’un Türkiye’ye verdiği önemi göstermektedir. SO siyasi teati, kültürel ve finansal işbirliği, ve havacılık ile ekonomik bağlantılar gibi alanlarda ikili işbirliğinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu sene Osmanlı İmparatorluğu ile olan geçmişimizi anlamak üzere kültürel anlaşmalar imzalamak yoluyla daha da ilerleme kaydettik. TRSSTA ise güçlü bir ekonomik niyet beyanıdır. Şu anda Türkiye’nin imza attığı en kapsamlı anlaşma olup, kamu alımları, mal ve hizmetler, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları ve e-ticaret gibi nitelikli alanları kapsamaktadır. TRSSTA günümüzde Türkiye’nin lehine yaklaşık 1.1 milyar Dolar olan ikili ticareti daha da arttıracaktır.

50. YILDA İLİŞKİLERE GENEL BAKIŞ

Şu anki önceliklerimiz siyasi, ekonomik ve kültüreldir. İlişkilerin 50. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Meclis Başkanı, Kıdemli Bakan (Sosyo-ekonomik konular),ve Ticari İlişkilerden sorumlu Bakan da dahil olmak üzere bir çok önemli Singapurlu lider Türkiye’yi ziyaret ederek Singapur Türkiye ilişkilerinin siyasi önemini vurguladılar.

Ekonomik açıdan, Singapur küçük ve nispeten uzak bir ülke olmasına rağmen burada bir çok önemli yatırımı bulunmaktadır. Örneğin, PSA International, Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan Mersin Uluslarası Limanı’nı işletmekte ve 2007 yılından beri buraya 1 milyar Dolardan fazla yatırım yapmış bulunmaktadır. Progıda firmasının sahibi ve tarımsal bir işletme olan Olam International, Samsun, Giresun ve Ordu’da fabrikaları olan Türkiye’nin ikinci en büyük fındık üreticisidir. Firma, Karadeniz Bölgesi’ndeki binlerce yerel üreticiden alım yapmaktadır. DP Architects, Haliç’teki tarihi tersanenin yenilenmesi tasarım projesini yapmış ve küresel bir konaklama markası olan Ascott Holdings, İstanbul’daki yatırımı ile Türkiye’de “En İyi Rezidans-Otel 2019” ödülünü almıştır. Ayrıca Singapur Varlık Fonu da Türk firmaları ile finansal araçlara yatırım yapmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında, güçlü ekonomik varlığımız Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına olan inancımızı göstermektedir.

Kültürel alanda, Osmanlı İmparatorluğu ile olan bağlar etkileyicidir. Arşivlerimiz geçmiş ilişkilere ışık tutmak üzere eski Osmanlı kayıtlarını araştırmaktadır. Daha çok Singapurlunun Türkiye’yi bir tatil istikameti olarak seçmesi ve İstanbul-Singapur arası uçuş sıklığının iyi bir seviyede olması sayesinde, mütevazi düzeyde olan turizm de yükselişe geçmektedir. Bu kişilerarası ilişkilerdeki yavaş ama istikrarlı gelişme birbirimizi daha iyi anlamamız yönünde teşvik edicidir.

Türkiye’ye gelince, Asya ile olan etkileşiminin arttığını görmek sevindirici. Türkiye, Ağustos 2019’da siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerine rehberlik etmek üzere “Yeniden Asya Açılımı” nı ilan etti. Asya, hızla gelişen bir bölge ve üç milyarı aşkın nüfusu ile Türkiye için önemli iş fırsatları barındıran bir pazar. Türkiye ayrıca bölge ile ilişki kurma taahhütünün göstergesi olarak, 2017’de Güneydoğu Asya Milletleri Birliği (ASEAN) Sektörel Diyalog Ortağı olmuştur.

İLİŞKİLERİ İLERİYE TAŞIMAK

Önümüzdeki yıllarda geliştirmek üzere, beş adet “bağlantı” alanı önermek isterim. Birincisi iş bağlantılarını artırmak. Devlet, firmaların irtibat kurma ve ticaret yapmalarına yardımcı olmak için uygun ortam sağlamaktadır. Özellikle TRSSTA’nın avantajlarının olabildiğince fazla iş odasına tanıtılması gerekmektedir.

İkinci alan dijital bağlantı. İnovasyon alanında, özellikle girişimcilik ve finans teknolojilerinde, birbirini tamamlayan güçlü yönlerimiz var. Türk girişimciler, Singapur’un inovasyon ve teknoloji ekosisteminden, işlerini Asya’da büyütmek üzere istifade edebilirler. Singapur’un kapsamlı tecrübe sahibi olduğu “Akıllı Şehirler” oluşumu da Türk şehirlerine faydalı olabilir.

Üçüncü alan ise havacılık bağlantısı. İstanbul gibi Singapur da önemli bir lojistik ulaşım ve havacılık merkezidir. Singapur Changi Havaalanı 65 milyondan fazla yolcu ile 400 şehre uçan 100 havayolu şirketine hizmet vermektedir. Yolcu ve kargo sektörlerinde iş birliği yapılabilecek alanlar vardır. SATS Ltd ve Türk Hava Yolları gibi önemli lojistik firmaları buna önayak olabilir.

Dördüncü alan denizcilik bağlantısı. Singapur, 120 ülkede 600’ün üzerinde liman bağlantısı ile dünyanın en işlek aktarma limanıdır. Limanın genişlemesiyle MIP, PSA ortaklığı ile Türkiye’nin ekonomik olarak hareketli güneydoğu bölgesi ve ötesine hizmet etmek üzere daha da güçlenecektir.

Beşinci alan, kültürel bağlantı. Osmanlı İmparatorluğu ile olan geçmiş bağlarımızı anlamak üzere araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgi, eskiden süregelen dostluğumuzun temelini sağlamlaştırmaya katkıda bulunacaktır.

Geçmiş 50 yıl, ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesine tanık oldu. Gelecek 50 yıl ise, bize heyecan verici fırsatlar sunabilir. Bu beş bağlantı alanı bu dostluğu daha da öteye taşımaya hizmet edecektir. Fakat bunun gerçekleşmesi için sadece hükümetlerin çabası yeterli değildir; ticari kuruluş ve halkların da karşılıklı etkileşimi artırmaları gerekmektedir.