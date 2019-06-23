23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sasha Luss
Anna 2019
Fransız sinemacı Luc Besson kadın tetikçiler yazma konusunda gerçek bir usta... 1992 doğumlu Rus süpermodel ve aktris Sasha Luss'un canlandırdığı Anna'yı da 21. yüzyılın Nikita'sı olarak görmek mümkün...
Anna da Nikita gibi tetikçi olmak zorunda kalan genç ve çaresiz bir kız. “İnsanlıktan nasibini” almamış yöneticilerinin her dediğini yapmak zorunda kalıyor ve KGB'den kurtulma, özgürlüğünü kazanma hayallerini kuruyor. Anna'nın bir başka özelliği de tetikçiliğin yanı sıra moda çekimlerinde çok aranan bir model olması... İki işi bir arada götürüyor.
Bridget Fonda
Point Of No Return (Suikastçı) 1993
1990 tarihli Fransa yapımı “La femme Nikita”nın tüm dünyada popüler olmasından 3 yıl sonra Hollywood, yeni bir çevrimle çıktı seyircilerin karşısına... Hikâyenin Amerika'ya taşınması dışında kuşkusuz başka farklılıklar da vardı ama özünde aynı öyküydü...
Uyuşturucu müptelası suçlu Maggie, devlet eliyle “resmen öldürülüyor” ve yeni bir kimlikle derin devlet tetikçisi haline geliyordu. Eleştirmenler filmi çok beğenmedi ama ABD hasılatı, orijinal filmden çok daha iyiydi. Genç Bridget Fonda'nın da bu başarıdaki payı azımsanamazdı.
Geena Davis
The Long Kiss Goodnight (İyi Geceler Öpücüğü) 1996
Geena Davis'in yıldızının parladığı yıllardı... Aksiyon filmleriyle tanınan Renny Harlin'le birlikteydi. 1995 yılında Harlin'in yönettiği, “kılıç şıkırtılı” korsan filmi “Cutthroat Island”da başroldeydi. Seyircilerin ve eleştirmenlerin beğenmediği başarısız bir projeydi.
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