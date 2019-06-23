Anna da Nikita gibi tetikçi olmak zorunda kalan genç ve çaresiz bir kız. “İnsanlıktan nasibini” almamış yöneticilerinin her dediğini yapmak zorunda kalıyor ve KGB'den kurtulma, özgürlüğünü kazanma hayallerini kuruyor. Anna'nın bir başka özelliği de tetikçiliğin yanı sıra moda çekimlerinde çok aranan bir model olması... İki işi bir arada götürüyor.