27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tiksinti 1965
(Repulsion) Yönetmen: Roman Polanski
Belçikalı manikürcü Carol Ledoux (Catherine Deneuve),ablası Helen'le birlikte Londra'da yaşar. Cinsel ilişkiden ve her tür yakınlaşmadan iğrendiği için erkeklerden uzak durur. Ablasının erkek arkadaşı Michael'ın varlığından da rahatsızdır. İkisinin evde birlikte olmasına tahammül edemez, çıkardıkları seslerden rahatsızlık duyar. Ablasıyla bu yüzden tartışırlar... Evde yalnız kalmasıyla birlikte dış dünyadan iyice izole olur, gerçeklikle bağları zayıflar.
Biz de bir süre sonra neyin hayal, neyin gerçek olduğunu anlamakta zorluk çekeriz. Depresyona giren Carol, tecavüz ve şiddet içerikli korkunç hayaller görmeye başlar. İlk filmi “Sudaki Bıçak”la dikkat çeken genç Polanski, senaryosunu Gerard Brach ile birlikte yazdığı bu siyah beyaz filmde, anaakım sinemanın alışılmış hikâye kurallarını tümüyle bir yana bırakarak, seyirciye benzersiz bir kâbus yaşatmayı denedi ve başarılı oldu.
Karanlığın Gölgesi 1973
(Don't Look Now) Yönetmen: Nicolas Roeg
Daphne Du Maurier'nin romanından uyarlanan film, İngiltere'deki evlerinin önünde oynarken bir su birikintisinin içinde boğulan kızlarının acısıyla baş etmeye çalışan Laura (Julie Christie) ve John Baxter'ın (Donald Sutherland) öyküsünü anlatıyor... Kızlarının ölümünden sonra çift, oğullarını İngiltere'de bir yatılı okula vererek Venedik'e giderler. Sanat tarihi uzmanı olan John Baxter, tarihi bir kilisenin restorasyonunda çalışır. Bu arada, Venedik'te kanalların kirli sularından cesetler çıkmakta ve polis, katilleri yakalayamamaktadır. Laura ve John Baxter, kardeşiyle birlikte Venedik'te bulunan, gözleri görmeyen medyum bir kadınla tanışırlar.
Laura, onun yardımıyla kızıyla iletişim kurmak ister. Batıl inançlara karşı olan John, hayal mi, gerçek mi olduğunu anlayamadığı bazı gizemli olaylar yaşamaya başlar ve kızına benzeyen bir silüetin peşine düşer... Venedik'in tenha semtlerinde, gri bir kış ışığı altında çekilen etkileyici bir gerilim. Asıl gerilim ise birçok sahnede geçmiş ve geleceği aynı anda gösteren kurgu oyunlarında...
The Wicker Man 1973
Yönetmen: Robin Hardy
Dindar ve muhafazakâr Çavuş Howie, bir kayıp çocuk ihbarını araştırmak üzere dış dünyadan izole hayat sürdüren bir adaya gider. Ada sakinleri ona pek yardımcı olmaz. Howie, Hıristiyanlığı terk edip paganizmi kabul eden adalılara tepki duyar; çocuğun başına gelebileceklerden endişe duyar. Seyirci ise çok da sempatik biri olmayan çavuşla adalılar arasında tarafsız kalır, gerçeği kendi başına bulmaya çalışır.
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