Suspiria 1977

Yönetmen: Dario Argento

Amerikalı Suzy'nin (Jessica Harper),Almanya'daki yatılı dans okuluna gelmesiyle başlayan film, bir insanın iradi gücünü kaybetme ve başkalarının kontrolüne geçme korkusundan yola çıkıyor... Suzy, önce her şeyin ardında bir cadılık tarikatı olduğunu anlıyor ve finalde de kötülükle yüzleşiyor... Argento, ayak sesleri ve fısıltılarıyla okul binasını yaşayan bir organizma gibi ele alıyor. Suzy'nin arkadaşı Sara, görünmeyen biri tarafından takip edildiği sahnede bina tarafından sanki tuzağa düşürülüyor. Hatta bina tarafından yenilip yutulduğunu söylemek mümkün... Sadece dans okulu değil, duvarları geometrik şekillerle boyalı o tuhaf apartman ve tenha sokaklar da bir rüyadaymışız izlenimini veren gerçek dışı bir hava veriyor filme...