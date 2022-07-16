İki bayram arasındaki fark % 131 0:00 / 0:00

Kurban bayramında tatil bölgelerine olduğu kadar sinema salonlarına da akın yaşandı. İzleyici sayısı, bir önceki haftaya oranla % 87 arttı. Bir önceki kurban bayramı haftasına oranla artış ise % 131

Geride bıraktığımız kurban bayramında birçok kişi yazlıklara veya otellere akın etti.

9 günlük tatili yaşadıkları şehir veya kasabalarda geçirenler ise sinemalara yoğun ilgi gösterdi.

8 - 14 Temmuz arasındaki dönemde gösterimde olan 33 film için toplamda 871.836 bilet kesilirken izleyici sayısı bir önceki haftaya oranla % 87 oranında arttı.

Toplam hasılat ise 36.257.661 TL oldu.

Film Başına İzleyici Sayısı... 26.419

2021’deki kurban bayramı haftasında ise gösterimdeki 30 filmi toplam 376.852 kişi izlemişti.

İki kurban bayramı haftasındaki izleyici farkı % 131 olarak gerçekleşti.

Film Başına İzleyici Sayısı... 12.561

Kuban bayramı haftası boyunca en çok izlenen 5 film şunlar oldu;

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

İzleyici Sayısı… 539.644

Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

İzleyici Sayısı… 213.207

Zir-i Cin

İzleyici Sayısı… 24.388

Jurassic World: Hâkimiyet

İzleyici Sayısı… 22.721

Top Gun: Maverick

İzleyici Sayısı… 15.170