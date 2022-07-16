İki bayram arasındaki fark % 131
Kurban bayramında tatil bölgelerine olduğu kadar sinema salonlarına da akın yaşandı. İzleyici sayısı, bir önceki haftaya oranla % 87 arttı. Bir önceki kurban bayramı haftasına oranla artış ise % 131
Geride bıraktığımız kurban bayramında birçok kişi yazlıklara veya otellere akın etti.
9 günlük tatili yaşadıkları şehir veya kasabalarda geçirenler ise sinemalara yoğun ilgi gösterdi.
8 - 14 Temmuz arasındaki dönemde gösterimde olan 33 film için toplamda 871.836 bilet kesilirken izleyici sayısı bir önceki haftaya oranla % 87 oranında arttı.
Toplam hasılat ise 36.257.661 TL oldu.
Gişede aslan payı 'Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü'nün oldu.
Film Başına İzleyici Sayısı... 26.419
2021’deki kurban bayramı haftasında ise gösterimdeki 30 filmi toplam 376.852 kişi izlemişti.
İki kurban bayramı haftasındaki izleyici farkı % 131 olarak gerçekleşti.
16 - 22 Temmuz 2021'de en çok 'Hızlı ve Ökeli 9' izlendi.
Film Başına İzleyici Sayısı... 12.561
Kuban bayramı haftası boyunca en çok izlenen 5 film şunlar oldu;
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
İzleyici Sayısı… 539.644
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
İzleyici Sayısı… 213.207
Zir-i Cin
İzleyici Sayısı… 24.388
Jurassic World: Hâkimiyet
İzleyici Sayısı… 22.721
Top Gun: Maverick
İzleyici Sayısı… 15.170
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