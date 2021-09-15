L'Oréal Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Sinem Sandıkçı Gökçen, L'Oréal Türkiye tarihinin ilk Türk kadın Ülke Genel Müdürü oldu.
Tarsus Amerikan Koleji ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Gökçen, kariyerine ve L’Oréal Türkiye’ye 2000 yılında başladı. Şirketin çeşitli iş birimlerinde ve farklı kademelerde pazarlama sorumlulukları sonrası Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. Sonrasında hızlı tüketim pazarında satış deneyimi kazandı. L’Oréal’in satın aldığı İpek markasını Türkiye ve Orta Doğu pazarlarında rekabetçi bir hale getirmek üzere Marka Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Ardından şirketin ilk Kurumsal İletişim Direktörü olarak “Herkes için Güzellik” misyonunu Türkiye’de yerelleştirmek üzere L’Oréal’in kurumsal itibarını, paydaş yönetimini, sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik programını yürüttü. Sonrasında şirketin güzelliğe sağlık katma amacına sahip tüketici sağlığı iş birimine Genel Müdür olarak atandı. Bu rolünde bölümün ve pazarın dönüşüm ve gelişim hedeflerine liderlik etti.
L’Oréal’in e-ticaret, dijital dönüşüm, inovasyon ve dijital servisler, data/crm, içerik üretimi, medya birimlerinden sorumlu Kurumsal Dijital Direktörü (CDO) sorumluluğunu üstlendi.
Son olarak şirketin en büyük iş birimi olan ve hızlı tüketim pazarında yer alan Tüketici Ürünleri Divizyonu’nun Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bölümün stratejisini Covid-19 ile değişen tüketici ve pazar dinamikleri ile yeniden tasarlayarak güzelliğe ve büyümeye dönüşü hayata geçirdi.
L'Oréal Grup içinde 20 yılı aşkın renkli kariyeri ve imza attığı başarılarla öne çıkan Sinem Sandıkçı Gökçen, hem iş birimleri hem de ortak bölümlerdeki tecrübesi ile L’Oréal’in Türkiye güzellik pazarı liderliğinde ve başarılarında kilit bir rol oynadı.
Sinem Sandıkçı Gökçen, sahip olduğu zengin tecrübe, bilgi birikimi ve çok değerli liderlik yetenekleriyle L'Oréal’in Türkiye’deki ilk Türk ve kadın Ülke Genel Müdürü olarak, güzellik devinin Türkiye’deki ekibine ve faaliyetlerine liderlik edecek. Tekno-Güzellik şirketi olma yolunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çeşitlilik & kapsayıcılık, anlamlı markalar yaratma ve kadınların güçlendirilmesi gibi şirketin stratejik önceliklerini hayata geçirecek.
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