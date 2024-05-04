Sinem Kobal'dan aşk pozu
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni aşk pozu geldi
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2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
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Sinem Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Çift, önceki akşam akadaşlarının doğum gününe katıldı. Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını paylaştı.
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Ünlü oyuncu, fotoğraflarına "Aşk" notunu düştü.