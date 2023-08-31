Sinem Kobal'dan aile pozu
2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile nikâh masasına oturan ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, ilk kez aile pozu paylaştı
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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ile Leyla isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü.
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı. Ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu, fotoğrafa "Günaydın" notunu düşmüştü.
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Ünlü oyuncu, Antalya tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.
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Sinem Kobal, eşi ve kızlarıyla ilk kez aile fotoğrafını paylaştı.
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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da aileye eşlik etti.
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Ünlü oyuncunun tatil fotoğrafları binlerce yorum ve beğeni aldı.
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Filiz Akın, Burçin Terzioğlu, Ebru Akel ve Burcu Kara da yorum yapan ünlü isimlerdendi.
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