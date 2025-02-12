Sinem Kobal'dan, Maldivler'den yeni paylaşımlar

2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla ile birlikte ailece Maldivler’e keyifli bir tatil kaçamağı yaptı.

REKLAM advertisement1 Sinem Kobal, tatilinden anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir süredir çıktığı bu tatilden paylaşım yapan Sinem Kobal, yeni fotoğraflar ekleyerek takipçileriyle keyifli anlarını paylaştı. REKLAM

Son olarak bisiklet üzerinde verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına; "Gece hakkında" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram