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        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan koridorda tek kişilik defile - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan koridorda tek kişilik defile

        Sinem Kobal, bir defileyi seyretmek için gittiği etkinliğe siyah dekolteli bir elbiseyle katıldı. Kobal, defilenin ardından koridorda verdiği pozlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:53
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          Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, seyirci olarak katıldığı bir defile etkinliğinde güzelliğini gözler önüne serdi,

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          Etkinlik için siyah dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Sinem Kobal, defileden sonra koridorda arkadaşlarına mini bir defile düzenledi.

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          Sinema Kobal, podyumdaki mankenleri aratmadı.

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