Sinem Kobal'dan koridorda tek kişilik defile
Sinem Kobal, bir defileyi seyretmek için gittiği etkinliğe siyah dekolteli bir elbiseyle katıldı. Kobal, defilenin ardından koridorda verdiği pozlarla dikkat çekti
Giriş: 08.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:53
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, seyirci olarak katıldığı bir defile etkinliğinde güzelliğini gözler önüne serdi,
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Etkinlik için siyah dekolteli bir elbise giymeyi tercih eden Sinem Kobal, defileden sonra koridorda arkadaşlarına mini bir defile düzenledi.
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Sinema Kobal, podyumdaki mankenleri aratmadı.
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