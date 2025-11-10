Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 13,25 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul ve Bursa'da da hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sındırgı'da gece saat 01.06'da da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.