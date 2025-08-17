Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 17 Ağustos 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
17 Ağustos 2025'te de ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilerek kamuoyuna bildirildi. En dikkat çeken sismik hareket ise Balıkesir Sındırgı'da devam eden artçı depremler oldu. Uzmanlar, ilgili bölgelerdeki sismik hareketliliği yakından izlerken gün içerisinde son deprem verileri düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…
Türkiye, aktif fay hatlarının kesişiminde yer alması sebebiyle sık sık deprem haberleriyle gündemde kalıyor. 17 Ağustos 2025 tarihinde de ülkenin farklı bölgelerinde yer sarsıntıları kaydedildi. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından eş zamanlı olarak tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar tarihli güncel deprem verileri…
SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
10 Ağustos günü 6.1 ile sallanan Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler halen sürüyor. 17 Ağustos Pazar günü de bölgede birçok deprem kaydedildi.
İşte, Sındırgı'da olan 3 ve üzeri büyüklüğe sahip depremler;
- Saat 01.40'ta yerin 10.22 kilometre aşağısında 3.5,
- Saat 02.21'de yerin 8.22 kilometre aşağısında 3.6,
- Saat 03.29'da yerin 13.34 kilometre aşağısında 3.1,
- Saat 08.16'da yerin 5.08 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
