Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sındırgı beşik gibi sallanıyor! Son depremler listesi 17 Ağustos 2025: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi?

        Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 17 Ağustos 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        17 Ağustos 2025'te de ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilerek kamuoyuna bildirildi. En dikkat çeken sismik hareket ise Balıkesir Sındırgı'da devam eden artçı depremler oldu. Uzmanlar, ilgili bölgelerdeki sismik hareketliliği yakından izlerken gün içerisinde son deprem verileri düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 08:14 Güncelleme: 17.08.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, aktif fay hatlarının kesişiminde yer alması sebebiyle sık sık deprem haberleriyle gündemde kalıyor. 17 Ağustos 2025 tarihinde de ülkenin farklı bölgelerinde yer sarsıntıları kaydedildi. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından eş zamanlı olarak tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar tarihli güncel deprem verileri…

        • 2

          SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

          10 Ağustos günü 6.1 ile sallanan Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler halen sürüyor. 17 Ağustos Pazar günü de bölgede birçok deprem kaydedildi.

        • 3

          İşte, Sındırgı'da olan 3 ve üzeri büyüklüğe sahip depremler;

          - Saat 01.40'ta yerin 10.22 kilometre aşağısında 3.5,

          - Saat 02.21'de yerin 8.22 kilometre aşağısında 3.6,

          - Saat 03.29'da yerin 13.34 kilometre aşağısında 3.1,

          - Saat 08.16'da yerin 5.08 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa