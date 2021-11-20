Cinsi hakkında ise net bir bilgimiz yok. Bu ormanlarda yaşayan yabani sincap türlerinden biri. Zaten bunların 140 çeşidi var. Ülkemizde en yaygın olanlarından biri de bu çeşit. Buradaki ormanlarda da çok fazla var bu çeşitten. Bunlar yabani sincap olarak adlandırılıyor. İsmini de meşhur ‘Alvin ve Sincaplar’ filminden esinlenerek Alvin koyduk. Herhalde sincap besleyen birçok kişinin de ilk aklına gelecek isim Alvin olacaktır” açıklamalarında bulundu.