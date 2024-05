Sinan Güler: Bu sporda yapabildiğim her şeyi Ergin Ataman sayesinde yaptım

Basketbol Süper Ligi’nde A. Efes, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka formaları giymiş olan eski milli basketbolcu Sinan Güler, A Milli Basketbol Takımı’ndan Türk basketboluna, EuroLeague Final Four’daki Fenerbahçe - Panathinaikos eşleşmesinden Ergin Ataman’ın hayatındaki yerine kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLSUN"

EuroLeague Final Four’da Fenerbahçe ile Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos arasında oynanacak müsabakaya dair beklentilerinin sorulması üzerine ise Sinan Güler, “Bu sene EuroLeague play-off’larına baktığımızda herhalde en sıkıcı diyebileceğimiz seri, Real Madrid’in serisi oldu. Çok erken şekilde bitti. Ergin abinin (Ataman) bu sene oluşturduğu ortam, takımın sezona başladığı yer, 12 sezondur Final-Four yapmayan bir halde bu noktaya gelmesi, keza Jasikevicius’un takıma katıldıktan sonra Fenerbahçe’nin yaptıkları ortada. Her şeyden önce çekişmeli bir maç olsun” dedi.

"ERGİN ATAMAN'IN YERİ BENİM İÇİN HER ZAMAN AYRI"

Son olarak da Başantrenör Ergin Ataman’ın hayatındaki yeri ve öneminden söz eden Güler, şunları söyledi:

“Ergin abinin yeri benim için her zaman ayrı. Bu sporda yapabildiğim her şeyi Ergin abinin sayesinde yaptım. Onunla oyunculuğumda kurduğum, bugün hala sahip olduğum bir ilişkinin olması, basketbolun içerisinde her zaman beni desteklemiş ve bana fırsatlar sunmuş birinin hayatımda olduğunu bilmek çok özel. O yüzden aldığı riskin boyutunu ve bunu yaparken de neler yapılması gerektiğini, bunun sonunu bu kadar hızlı alıyor olmasını görmek çok güzel. Türk basketbolunu antrenörlük seviyesinde de en iyi temsil eden bireylerden bir tanesi.”