Hayat hikayesini anlatmaya çocukluk anılarıyla başlayan Sinan Çetin, Erzurum Aşkale’de tren istasyonda geçen, yalnız, hayvanların arasında, elektrik olmadığı bir ortamda büyüdüğü günlerden bahsetti.

"17 yaşında, ben rejisör olacağım” dediğini belirten Sinan Çetin, “Üniversiteyi ilk sene kazanamadım, ikinci sene kuru temizlemecide çalıştım ve sürekli okudum. Çok iyi puan aldım, tıpı kazandım. Baktım aklımda hep rejisörlük var, tıptan sanat tarihine geçiş yaptım” dedi.

Sinan Çetin, ilk kez üniversitede okurken tanıştığı Hülya Koçyiğit’in fotoğraflarını çektiğini belirtti. Çetin, “Hep fotoğraflarınızı çektim, hiç filminizi çekemedim. Burada sayın seyircilerimize şikayet ediyorum” derken Hülya Koçyiğit’te gülümseyerek “Çekeriz” dedi.

Gençlerde bastırılmış bir heves olduğunu belirten Sinan Çetin, “Bizdeki heyecanı göremiyorum. Kıyamet koparan, dağları delen gençleri ben genelde göremiyorum ‘Tamam ya, yaparız olur’ diye geziyorlar” dedi.

Atilla Özdemiroğlu ile birlikte Müjde Ar’ın kapısına gittiklerini belirten Sinan Çetin, Müjde Ar sayesinde ilk filmi, “Çirkinler de Sever” i çektiğini belirtirken, İlyas Salman’ın da kendisine çok destek olduğundan ve Salman’la arkadaş olmalarının ardından ikinci filmi “Çiçek Abbas” ın doğuş hikayesini de Film Gibi Hayatlar programında anlattı.

Sinan Çetin “Hayatımda ilk defa kamera ile film çekmeyi Zeki Ökten’in yönettiği filmi Hanzo’nun setinde gördüm. İlk setimdi” derken “Atıf abi, Ertem abi, Zeki abiyi çok özlüyorum, utanmasam ağlayacağım” dedi. Sette bir plan için bir gün çalıştıklarını belirten Sinan Çetin, “Gençken hiç bilmeden eleştiriler yaparmışım. Sinema setine gelmeden, bilmeden sinema eleştirisi yapılmasının yasaklanması lazım. Ben o sette öğrendim sinemanın plan plan olduğunu” dedi.

Berlin in Berlin filminin kapıyı açan sinema filmi olduğunu söyleyen Sinan Çetin, “345 bin seyirci sayısına ulaşmıştır. İmkansızdı, o sayılar sonra Amerikalı çekildi” ifadelerini kullandı.

'KEMAL SUNAL BABAMDI'

Propaganda filminden bahsederken Sinan Çetin filmin hikayesini de anlattı:

“Kemal Sunal benim babamdı o filmde, at üstünde bir fotoğrafı vardır babamın biz de o fotoğraftan yola çıkarak çektik filmi. Propoganda filminde aktör Kemal Sunal’ı gördük.”

'YAYINLANMAYAN BÖLÜMLER VAR'

Sinan Çetin televizyon projesi Avrupa Yakası için “Gülse Birsel olmasaydı olmazdı” derken, dizinin yayınlanmayan bölümleri olduğunu söyledi:

Avrupa Yakası'nın yayınlanmayan bölümleri var, Ata Demirer ve Hümeyra yoktu, olmadı yerlerine olanlar ve çöpe attım bir buçuk bölümü. Gazanfer abi birkaç bölüm hastanedeydi, o olmayınca reytingler düştü.

Sunuculuk yaptığı Film Gibi programından da bahseden Çetin, “Yapımcı Fatih Aksoy’un başarısıdır. Programda hiçbir şey yapmadan oturdum, konuk ağlayınca da mendil uzattım” dedi.

Türkiye’de yayın dünyasında nefes alamadığını söyleyen Sinan Çetin istediği kitapları yayımlamak için yayınevi kurduğunu da belirtti.