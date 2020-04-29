Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Sinan Albayrak, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. 47 yaşındaki Albayrak, Labrador cinsi köpeğini gezdirdi.

Sinan Albayrak'ın tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle maske takarak önlem aldığı görüldü.