Muhabirlerin aşk hayatını sormasına da içtenlikle cevap veren Akçıl, "Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu'dur benim için. Burcu'yu hiç bir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem." dedi.