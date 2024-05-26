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        Haberler Magazin Sinan Akçıl, kazaya neden oldu - Magazin servisi

        Sinan Akçıl, kazaya neden oldu

        Sinan Akçıl, İzmir'de kazaya neden oldu. Kaza anı, bir vatandaş tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:33
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        Sinan Akçıl kazaya neden oldu
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        Sinan Akçıl, konser için gittiği İzmir'de kazaya neden oldu. Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Akçıl'ın bir arkadaşıyla yaya geçidinin ve trafik ışıklarının olmadığı bir yerde yola kontrolsüz atlamasıyla bir sürücü, onlara çarpmamak için aniden frene bastı.

        Bunun sonucunda onun arkasındaki bir otomobil, duramayarak öndeki otomobile çarptı. Sinan Akçıl, kazaya aldırış etmeden yolda yürümeye devam edereken sürücülerden biri şarkıcının üzerine yürümeye çalıştı. O sürücüyü arkadaşı zorla tuttu.

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