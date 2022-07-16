Sinan Akçıl'dan vücut şov!

"SOYUNMAMA SEBEBİM MUSTAFA CECELİ'DİR" DEMİŞTİ

Yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'nin Bodrum'da yakalandığı görüntülerle ilgili konuşan Akçıl, "Neden denize girmedim zannediyorsunuz? Mustafa da spor yapıyor ama biz pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir." sözleriyle yakın dostuna gönderme yapmıştı.