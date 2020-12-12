Şarkıcı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Burcu'dan ayrıldıktan sonra fake (sahte) hesap açtım. Onu daha rahat 'stalk'lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim.

Öyle demeyelim de, başına bir şey gelmesin diye tabi. Burcu'yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması.