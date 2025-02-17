Simon Kjaer, Midtjylland'da yönetici oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Kjaer, futbolu bıraktıktan sonra sürpriz bir hamlede bulundu.

35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, ülkesi Danimarka kulübü Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

REKLAM advertisement1

Midtjylland'dan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, 35 yaşındaki Simon Kjær ve 54 yaşındaki Tina Ebler'in FC Midtjylland'ın yönetim kuruluna katılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

2009'dan 2024'e kadar Danimarka milli takımında oynadı ve 132 maça çıkarak en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. Kjaer 2016 yılında ise Danimarka'nın kaptanı oldu.

Kjaer, kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve son olarak Milan forması giydi.