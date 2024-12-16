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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Simon Banza'dan hakem tepkisi - Trabzonspor Haberleri

        Simon Banza'dan hakem tepkisi

        Trabzonspor'un forveti Simon Banza, 4-3 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 23:59 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:59
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        Simon Banza'dan hakem tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 yenilen Trabzonspor'un forvet oyuncusu Simon Banza, hakeme tepki gösterdi.

        HAKEME TEPKİ

        Simon Banza maç sonrası "Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca "Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

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