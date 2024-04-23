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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Simge Pınar ve Şenceylik Pera Müzesi'nde

        Simge Pınar ve Şenceylik Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi'nin 'Bir Arada' konserleri kapsamında 26 Nisan'da Pera Café'de Simge Pınar ve Şenceylik müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 00:09 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:09
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        Simge Pınar ve Şenceylik Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini “Bir Arada” konserlerde buluşturmaya devam ediyor. 26 Nisan’da Pera Café’de gerçekleşecek konserde, nitelikli şarkı yazarlığıyla kısa sürede alternatif sahnenin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Simge Pınar’ın sahnesine, kendine özgü hikâye anlatımı ve güçlü vokali ile Şenceylik konuk olacak.

        Simge Pınar
        Simge Pınar

        Konser keyfine sergiler eşlik ediyor

        Her ayın son cuma günü düzenlenen “Bir Arada” konserleri, müzik kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla beraber olma imkânı sunuyor. Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by GirlzTürkiye iş birliğinde düzenlenen konser serisi, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkesi Pera Café’de bir araya getiriyor. Konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında Pera Müzesi’ni ücretsiz gezme olanağı da buluyor.

        Şenceylik
        Şenceylik

        Gelecek Program:

        31 Mayıs Cuma, 19.30

        Gözde Öney / Konuk: Jehan Barbur

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        #Pera Müzesi
        #Simge Pınar
        #Şenceylik
        #bir arada
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