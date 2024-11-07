Riot Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends (LOL) oyununun büyük ses getiren animasyon dizisi Arcane, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etmiş ve birçok Primetime Emmy kazandı. Netflix'te yayınlanan LOL karakteri dizisinin ilk sezonu, Rotten Tomatoes'ta 100 puan alarak büyük beğeni toplamıştı.

İkinci ve son sezonun da piyasaya sürülmesi için heyecan artmış durumda.

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OYUN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Riot Games'ın kurucusu ve baş ürün yönetmeni Marc Merrill, dizinin bu büyük bütçeyle üretilmesinin Riot'in hedeflerine uygun olduğunu ve oyuncularının zamanına değerli bir gösteri sunduklarını belirtti. Merrill, dizinin üretilmesi sırasında Riot'in geleneksel stüdyolara kıyasla daha fazla zaman ve çaba harcadığını ve bu nedenle bütçenin daha yüksek olduğunu ifade etti.

9 KASIM'DA YAYINA GİRİYOR Arcane'nin ikinci ve son sezonunun ilk üç bölümü 9 Kasım 2024'te, son üç bölüm ise 23 Kasım 2024'te yayınlanacağı açıklandı. Riot Games, dizinin başarısı sayesinde gelecekte daha fazla animasyon ve film üretmeyi planlıyor. Dizinin başarısı, League of Legends evreninde yeni yan karakter serileri ve geniş bir sinematik evrenin oluşmasına yol açacak gibi görünüyor. League of Legends evreninde geçen Arcane dizisindeki karakterler oyunun popüler şampiyonları arasında yer alıyor. Özellikle Vi ve Jinx gibi karakterler, dizide önemli roller üstleniyor ve oyuncuların favori şampiyonları arasında yer alıyor.