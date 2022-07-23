"NECATİ OLMASA BU SÜRECİ ATLATAMAZDIM"



Şarkıcı ayrıca, "Allah bir daha yaşatmasın. Hala boğazım düğümleniyor. Tümör'ün ne olduğunu bilmiyorken hastalığımı öğrendim ve hüngür hüngür ağladım. Beni en çok üzen ise belime kadar olan saçlarımı kestirmek zorunda kalmamdı. Hastalık beni egolardan, şımarık tavırlarımdan uzaklaştırdı. Necati olmasa bu süreci atlatamazdım. Henüz cicim aylarımızda hastalığa yakalandım. Necati beni tekrar hayata bağladı, beni hareketlendirdi. Beni kucaklayıp tuvalete bile götürdü. Allah ondan razı olsun." dedi.