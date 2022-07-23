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Şimal, nişanlısı Necati Arıcı ile tatilde: Kanseri yenmişti! - Magazin haberleri

Şimal nişanlısıyla tatilde!

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, nişanlısı Necati Arıcı ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Zor günleri geride bırakan Şimal, "Necati olmasa bu süreci atlatamazdım." dedi

23.07.2022 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2021'in mayıs ayında meme kanserine yakalandığını duyuran Şimal, zor günleri atlattı. Hastalığı yenen şarkıcı, ardından da sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Birlikte denize giren ikili, suda romantik dakikalar yaşayıp birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • Hastalığı süresince 43 kiloya kadar düşen ve saçlarını kazıtmak zorunda kalan Şimal'in fit hali ve uzayan saçları ile dikkatlerden kaçmadı.

  • Sevgililer denizden çıktıktan localarına doğru gitti.

    "ÇOK İYİYİM"

    Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen 35 yaşındaki şarkıcı, "Çok
    iyiyim. Konserlerim başlıyor. Konser öncesi bir tatil yapalım istedik." ifadelerini kullandı.

  • "ŞİMDİ SIRA BENDE!"

    Şimal, "Yeni şarkım geliyor, adını vermek istemiyorum. Ağustos ayının 15'inde sevenlerimle buluşacak. Geçmiş dönemde atlattığım hastalık bana iyi geldi. Artık daha güzel sözler yazıyorum, daha içten söylüyorum şarkılarımı. O benden (hastalık) çok faydalandı artık sıra bende. Şimdi ben ondan faydalanıyorum. 1,5 yılımı aldı elimden, şimdi sıra bende." şeklinde sözlerini sürdürdü.

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