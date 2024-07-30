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        Haberler Gündem Güncel Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Tepkiler üzerine paylaşım silindi | Son dakika haberleri

        Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Tepkiler üzerine paylaşım silindi

        Sokak hayvanları düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Diyarbakır'da Silvan Belediyesi, sokak köpeklerinin toplanmaya başlandığını duyurdu. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki paylaşım kaldırılarak, "Vatandaştan bize ulaşılan şikayetler üzerine bulundukları yerden köpekleri toplayıp kendi barınağımızda kısırlaştırıp belli süre beklettikten sonra onları aldığımız yere bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:18
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          Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Silvan Belediyesi, bu sabah sosyal medya hesabından ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğraflarını paylaştı.

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          Belediyenin açıklamasında "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı" ifadelerine yer verildi.

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          GELEN TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIM KALDIRILDI

          Yapılan açıklama ve görseller, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

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          Belediye eş başkanları Sevim Biçici ve Kadri Esen imzasıyla yeni bir açıklama paylaşan belediye, paylaşımda kullanılan dil ve hayvanların toplanma şekliyle ilgili özür diledi.

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          Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Söz konusu sosyal medya paylaşımımız üzerine belediyemize karşı geliştirilen tepkinin haksız bir tepki olduğunu düşünüyoruz. Lakin yapılan uygulama rutin bir uygulama olup göreve başladığımız günden beri devam ettiriyoruz. Vatandaştan bize ulaşan şikayetler üzerine bulundukları yerden köpekleri toplayıp kendi barınağımızda kısırlaştırıp belli süre beklettikten sonra onları aldığımız yere bırakıyoruz. Hasta ve durumu kötü olanları da bırakmayıp barınakta tedavilerini yapıp besliyoruz. Şunu da kabul ediyoruz; personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşımda kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı da dolayı özür dileriz. Bunu da belirtelim, parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da en güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz."

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