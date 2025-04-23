Silivri deprem haritası: Silivri depreme dayanıklı mı, risk yüksek mi?
AFAD, İstanbul Silivri açıklarında biri 3.9, diğeri ise 6.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremler Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilirken, artçı sarsıntıların en büyüğü 5.9 olarak kaydedildi. Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan sarsıntılar, gözleri Silivri'nin deprem riski ve yapı dayanıklılığına çevirdi. İlçedeki zemin yapısı ve olası riskler, hazırlanan güncel deprem haritalarıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Silivri'de fay var mı? Silivri depreme dayanıklı mı, risk yüksek mi? İşte güncel 2025 Silivri deprem haritası...
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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açtı. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, en büyüğünün 5.9 olduğu bildirildi. Vatandaşlar, Silivri'nin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi’nin iş birliğinde hazırlanan risk haritası, Silivri’nin olası bir büyük depremde karşılaşabileceği senaryoları ortaya koyuyor. Haritaya göre bazı bölgelerde zemin yapısı yüksek risk taşıyor. İşte Silivri deprem riski ve dayanıklılık haritası...
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İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.
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İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU
"İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları", ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır.
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SİLİVRİ DEPREM HARİTASI İLE RİSK DURUMU
Silivri'nin deprem riski İstanbul genelindeki diğer ilçeler gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı nedeniyle yüksektir. Silivri orta derece riskli olan deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında İstanbul'da orta derece deprem riski taşıyan semtler şu şekildedir:
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Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye Çukuru, Tarabya Çukuru, Üsküdar Çukuru, Beylerbeyi Çukuru, Küçüksu Çukuru, Paşabahçe-Beykoz Çukuru, Topkağı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler, Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik, Selimpaşa, Silivri, Çanta,Kadiköy, Küçükyalı, Kartal, Tuzla, Dilovası, Eminönü, Alibeyköy, Eyüp, Karaköy, Kartal.
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*Senaryo depremi için Silivri ilçesi mahalle bazlı "geçici barınma" değerleri
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*Senaryo depremi için Silivri ilçesi mahalle bazlı "bina hasar" tahminleri
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*Senaryo depremi için Silivri ilçesi mahalle bazlı "can kaybı - yaralanma" tahminleri