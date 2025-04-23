İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açtı. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, en büyüğünün 5.9 olduğu bildirildi. Vatandaşlar, Silivri'nin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kandilli Rasathanesi’nin iş birliğinde hazırlanan risk haritası, Silivri’nin olası bir büyük depremde karşılaşabileceği senaryoları ortaya koyuyor. Haritaya göre bazı bölgelerde zemin yapısı yüksek risk taşıyor. İşte Silivri deprem riski ve dayanıklılık haritası...